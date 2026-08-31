«Мы, гусские, не обманываем»: Шахназаров перепугал россиян «возвращением» Юлия Гусмана в жюри КВН

Телеканал "78" Режиссёр в выпусках программы не появлялся с 2025-го. Однако, чем ближе финал сезона этого года, тем больше разговоров о его возможном возвращении «на радость» российским комментаторам.
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Кто позволил вернуться этому гнусному типу? Вон из России!!! Вместе с "крышей"!!!!
Лично у меня негативное отношение к Ю.С. Гусману из-за его "менторской манеры" в обсуждениях при голосовании номеров в КВН. И ещё - какое-то "лизоблюдство" в текстах миниатюр в его адрес чтобы "заслужить" оценку.
Больше подойдёт фамилия "Гнусман"!"Братья Гнусманы"-как звучит?!