Шеф-регион Республика Адыгея посетила стенд Херсонской области на ВДНХ

Шеф-регион Республика Адыгея посетила стенд Херсонской области на ВДНХМастер спорта СССР по самбо и дзюдо Юнус Хот, житель Республики Адыгея, выразил наилучшие пожелания жителям Херсонской области, а также сообщил о подписании Соглашения о сотрудничестве с регионом.
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