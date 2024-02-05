Шеф-регион Республика Адыгея посетила стенд Херсонской области на ВДНХ

Шеф-регион Республика Адыгея посетила стенд Херсонской области на ВДНХМастер спорта СССР по самбо и дзюдо Юнус Хот, житель Республики Адыгея, выразил наилучшие пожелания жителям Херсонской области, а также сообщил о подписании Соглашения о сотрудничестве с регионом.