Жителям Рязанской области напомнили действия при сигнале тревоги

В случае включения сигнала оповещения необходимо действовать без паники.Напоминаем жителям Рязанской области, что делать, если включается сирена оповещения.
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