Золотая ручка: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова Алиса БронскаяБывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову арестовал суд в Москве по обвинению в получении взяток на сумму 123 миллиона рублей.