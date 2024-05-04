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Золотая ручка: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова

Золотая ручка: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова

Золотая ручка: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова Алиса БронскаяБывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову арестовал суд в Москве по обвинению в получении взяток на сумму 123 миллиона рублей.

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