Золотая ручка: Как живёт арестованная за взятку в 150 млн экс-министр Стригункова Алиса БронскаяБывшего заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову арестовал суд в Москве по обвинению в получении взяток на сумму 123 миллиона рублей.
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