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Царьград

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На Курщине – важнейшая битва. В Киеве разбит бункер. Слухи о бойцах КНДР в зоне СВО распространяет даже иноагент

На Курщине – важнейшая битва. В Киеве разбит бункер. Слухи о бойцах КНДР в зоне СВО распространяет даже иноагент

День был насыщенным на события. Впрочем, отчасти это продолжение 7 октября, когда, как настаивают инсайдеры, президенту Путину сделали "особый подарок" в виде "жирной" цели в Киеве.

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ХА
Харченко Александр
Автор читает, что пишет? Русские войска оказались в окружении, а в котле 4000 всушников
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49 мин.

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