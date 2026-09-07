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Земля

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Почему аренда однушки принесла не 8%, а меньше 5% годовых: разбор семи скрытых статей расходов

Почему аренда однушки принесла не 8%, а меньше 5% годовых: разбор семи скрытых статей расходов

Когда речь заходит о сдаче квартиры, в голове почти всегда всплывает одна и та же соблазнительная формула: месячная ставка, умноженная на двенадцать, поделенная на стоимость объекта.

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