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Конса завалил Бэлларда в штрафной «Арсенала» – Брукс назначил пенальти. Райя отбил удар Ле Фе с точки

« Сандерленд » не забил « Арсеналу » с пенальти во втором тайме матча 4-го тура АПЛ . Защитник лондонцев  Эзри Конса в своей штрафной руками задержал Дэниэла Бэлларда и уронил его на газон.

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