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Петербургский дневник

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Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»

Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»

Оказалось, что это популярное заблуждение Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал РИАМО, что нет таких терминов, как весеннее и осенние обострение, на самом деле это популярное заблуждение.

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