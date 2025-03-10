Психотерапевт объяснил, что такое «весеннее обострение»

Оказалось, что это популярное заблуждение Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал РИАМО, что нет таких терминов, как весеннее и осенние обострение, на самом деле это популярное заблуждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии