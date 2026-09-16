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Собянин: Система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

Собянин: Система ЕМИАС будет внедрена в поликлиниках Санкт-Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о внедрении московской единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в петербургских поликлиниках.

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