Британия и Италия в финале, Германия и Франция — в ауте Да, заголовок получился в духе момента, футбольный, хоть речь у нас пойдет о делах весьма далеких от пинания мяча.
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Британия и Италия в финале, Германия и Франция — в ауте Да, заголовок получился в духе момента, футбольный, хоть речь у нас пойдет о делах весьма далеких от пинания мяча.
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