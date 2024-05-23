Школьникам приготовится: Расписание экзаменов ОГЭ в 2024 году Ирэн ОрлонскаяКампания по сдаче общего государственного экзамена (ОГЭ) начинается с итогового собеседования, на котором школьников, успешно его прошедших, допускают к самим экзаменам.
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