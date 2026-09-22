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Полицейская погоня со стрельбой на алтайской трассе попала на видео

Полицейская погоня со стрельбой на алтайской трассе попала на видео

На Чуйском тракте в Алтайском крае правоохранителям пришлось гнаться за нетрезвым водителем. Погоня попала на видео, которое опубликовано в канале официального представителя МВД России Ирины Волк в MAX.

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