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TRENDYMEN

39 731 подписчик

5 технологий из СССР, которые США мечтали заполучить себе

5 технологий из СССР, которые США мечтали заполучить себе

Рядовые американцы в период Холодной войны воспринимали СССР как технологически отсталую страну. Однако за закрытыми дверями лабораторий Пентагона и НАСА американские ученые и военные с замиранием сердца следили за прорывами коммунистической сверхдержавы.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
американские ученые и военные с замиранием сердца следили за..... - уже смешно...... а про икранопланы - вааще три ха-ха... какой -то махровый совок эту хвалёнку совдепии накропал
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3 н.
D Evil
И тем не менее многие наши технологии ушли на Запад... вместе с разработчиками. Так что товарищ слышал звон... но ничего особо не знает.
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3 н.
Ингерман Ланская
когда грабят бедных и ржавую сковородку забирают
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3 н.