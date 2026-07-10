5 технологий из СССР, которые США мечтали заполучить себе

американские ученые и военные с замиранием сердца следили за..... - уже смешно...... а про икранопланы - вааще три ха-ха... какой -то махровый совок эту хвалёнку совдепии накропал

D Evil

И тем не менее многие наши технологии ушли на Запад... вместе с разработчиками. Так что товарищ слышал звон... но ничего особо не знает.