Вирусолог назвал способы обезопасить себя от экзотических болезней

Часто бывает так, что после возвращения с курорта человек испытывает необъяснимые проблемы со здоровьем, а врачи не всегда могут поставить диагноз, так как это может быть довольно редкое заболевание, сообщил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков.