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Антон Миранчук: «Давал ли советы Батракову? Нет необходимости. Молодые сейчас сами все прекрасно знают»

Антон Миранчук: «Давал ли советы Батракову? Нет необходимости. Молодые сейчас сами все прекрасно знают»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился впечатлениями от игры 19-летнего партнера по сборной России, атакующего полузащитника Алексея Батракова за «Локомотив» и подчеркнул, что не давал ему каких-либо советов.

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