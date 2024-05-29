"Автостат": траты россиян на покупку авто с пробегом за год выросли на четверть

В апреле россияне потратили 601,9 млрд рублей на покупку подержанных автомобилей. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные банка "Открытие" и агентства "Автостат".
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