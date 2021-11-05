За сутки в России подтверждено 40 735 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6407 2 Санкт-Петербург 3363 3 Московская область 2835 4 Самарская область 1610 5 Воронежская область 798 6 Нижегородская область 792 7 Республика Крым 764 8 Свердловская область 738 9 Красноярский край 723 10 Пермский край 710 11 Республика Башкортостан 673 12 Ростовская область 650 13 Саратовская область 633 14 Смоленская область 596 15 Омская область 574 16 Ульяновская область 570 17 Челябинская область 548 18 Брянская область 523 19 Иркутская область 521 20 Алтайский край 498 21 Хабаровский край 487 22 Ставропольский край 481 23 Архангельская область 469 24 Волгоградская область 462 25 Липецкая область 411 26 Оренбургская область 408 27 Ленинградская область 402 28 Республика Коми 401 29 Тверская область 399 30 Удмуртская Республика 392 31 Вологодская область 389 32 Калининградская область 385 33 Пензенская область 385 34 Новосибирская область 381 35 Забайкальский край 373 36 Курская область 359 37 Белгородская область 357 38 Севастополь 354 39 Тюменская область 345 40 Орловская область 343 41 Приморский край 326 42 Владимирская область 322 43 Кемеровская область 312 44 Краснодарский край 306 45 Республика Карелия 298 46 Республика Саха (Якутия) 289 47 Псковская область 287 48 Новгородская область 286 49 Ярославская область 285 50 Астраханская область 266 51 Тульская область 266 52 Кировская область 264 53 Ханты-Мансийский автономный округ 259 54 Мурманская область 257 55 Томская область 253 56 Рязанская область 241 57 Республика Хакасия 238 58 Ивановская область 229 59 Курганская область 218 60 Тамбовская область 211 61 Костромская область 206 62 Республика Татарстан 206 63 Калужская область 205 64 Республика Бурятия 195 65 Амурская область 188 66 Республика Чувашия 179 67 Республика Мордовия 164 68 Республика Дагестан 160 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145 70 Кабардино-Балкарская Республика 133 71 Республика Марий Эл 126 72 Чеченская Республика 115 73 Республика Северная Осетия-Алания 104 74 Сахалинская область 99 75 Карачаево-Черкесская Республика 87 76 Республика Адыгея 79 77 Республика Ингушетия 79 78 Республика Тыва 71 79 Республика Алтай 58 80 Еврейская автономная область 48 81 Республика Калмыкия 48 82 Камчатский край 46 83 Магаданская область 36 84 Чукотский автономный округ 19 85 Ненецкий автономный округ 17 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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