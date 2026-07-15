Baza: в Оренбурге самолет не вылетел в Петербург из-за утечки нефти в багаже

В Оренбурге самолет не смог покинуть аэропорт из-за проблем с опасным грузом. Об этом сообщает Baza. Воздушное судно должно было отправиться в Петербург, однако перед вылетом в багажном отсеке заметили странную жидкость с резкими запахом.
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