Baza: в Оренбурге самолет не вылетел в Петербург из-за утечки нефти в багаже

В Оренбурге самолет не смог покинуть аэропорт из-за проблем с опасным грузом. Об этом сообщает Baza. Воздушное судно должно было отправиться в Петербург, однако перед вылетом в багажном отсеке заметили странную жидкость с резкими запахом.