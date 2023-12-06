Лев Зулькарнаев сыграл участника группировки «Универмаговских» в нашумевшем сериале «Слово пацана»

ТЮМЕНЬ, 6 декабря, ФедералПресс. Актер из Тюмени 23-летний Лев Зулькарнаев снялся в самом обсуждаемом в этом году российском сериале о подростковых и молодежных бандах 80–90-х годов в Казани «Слово пацана».