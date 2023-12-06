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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Лев Зулькарнаев сыграл участника группировки «Универмаговских» в нашумевшем сериале «Слово пацана»

Лев Зулькарнаев сыграл участника группировки «Универмаговских» в нашумевшем сериале «Слово пацана»

ТЮМЕНЬ, 6 декабря, ФедералПресс. Актер из Тюмени 23-летний Лев Зулькарнаев снялся в самом обсуждаемом в этом году российском сериале о подростковых и молодежных бандах 80–90-х годов в Казани «Слово пацана».

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