Дорогая наша Сонечка, с днем рожденья тебя! Желаем тебе всегда быть на позитиве, никогда не хмуриться и не унывать.
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Дорогая наша Сонечка, с днем рожденья тебя! Желаем тебе всегда быть на позитиве, никогда не хмуриться и не унывать.