ВС России применяют новые управляемые снаряды под Сватово и Кременной

Скриншот видео Танковые батальоны на сватовско-кременском направлении получили новое вооружение. Для боевых машин поступили управляемые снаряды и ракеты, способные уничтожить западную технику, которой в ближайшее время планируют снабжать ВСУ.
Скриншот видео Танковые батальоны на сватовско-кременском направлении получили новое вооружение. Для боевых машин поступили управляемые снаряды и ракеты, способные уничтожить западную технику, которой в ближайшее время планируют снабжать ВСУ.
Свежие комментарии