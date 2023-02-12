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ВС России применяют новые управляемые снаряды под Сватово и Кременной

ВС России применяют новые управляемые снаряды под Сватово и Кременной

Скриншот видео Танковые батальоны на сватовско-кременском направлении получили новое вооружение. Для боевых машин поступили управляемые снаряды и ракеты, способные уничтожить западную технику, которой в ближайшее время планируют снабжать ВСУ.

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