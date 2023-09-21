В храме остались трое: два русских воина. И — Бог

А я после того, как у тебя прочла эту статью, вообще не могла её комментировать...

Светлана Митленко

А это и невозможно прокоментировать. Картину такую уже Елена Бегма написала. Замечательный стих тоже нашла сегодня ... таким героям памятник надо ставить! Даже и не потому что достойны, а потому, что это гордость за наших ребят должна идти!