ДОРОГА НА КОРСУ.«Да, такую смерть нужно заслужить: в храме, спина к спине, с оружием в руках…» 3 марта 2022 года.
В храме остались трое: два русских воина. И — Бог
Комментарии
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ВераВерная
А я после того, как у тебя прочла эту статью, вообще не могла её комментировать...
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7 час.
Светлана Митленко
А это и невозможно прокоментировать. Картину такую уже Елена Бегма написала. Замечательный стих тоже нашла сегодня ... таким героям памятник надо ставить! Даже и не потому что достойны, а потому, что это гордость за наших ребят должна идти!
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7 час.
Николай Гончаров
Спасибо им большущее. И светлая Память...
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21 мин.
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