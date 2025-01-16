🇷🇺🪖 Война из личного кармана: снова о наболевшем Вчера мы написали про стоимость пакетов интернета для ведения воздушной разведки на одной из участков фронта.
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🇷🇺🪖 Война из личного кармана: снова о наболевшем Вчера мы написали про стоимость пакетов интернета для ведения воздушной разведки на одной из участков фронта.
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