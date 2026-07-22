ВСУ продолжают атаковать приграничье: в Белгородской области есть погибшие

Украинские боевики продолжают наносить удары по приграничным районам Белгородской области. За минувшие сутки в результате террористических атак ВСУ погибли два мирных жителя приграничья, еще 14 получили ранения, в том числе тяжелые.
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