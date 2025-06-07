Возвращение доисторических героев: анонсирована Joe & Mac Retro Collection

Возвращение доисторических героев: анонсирована Joe & Mac Retro CollectionИздательство Red Art Games официально представило Joe & Mac Retro Collection – сборник культовых платформеров эпохи 16-бит, в который вошли Joe & Mac: Caveman Ninja, Congo’s Caper и Joe & Mac 2: Lost in the… источник#Издательство.
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