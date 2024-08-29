Что сулит восточный гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года Алёна ЮрьеваПервые дни осени в восточном гороскопе всегда имеют особое значение, символизируя переход от летней энергии к более спокойной и вдумчивой осенней атмосфере.
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