Виралайф

36 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, в том числе извне, и готовы им противостоять, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх