Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем

Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем

С 2021 года в противовес ЕАЭС был запущен процесс так называемой региональной интеграции в Центральной Азии, инициированный Лондоном и Вашингтоном, в которой определённую роль сейчас играет и Организация тюркских государств (ОТГ).

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