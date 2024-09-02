Запад создает Центральноазиатский Союз для борьбы с Россией и Китаем

С 2021 года в противовес ЕАЭС был запущен процесс так называемой региональной интеграции в Центральной Азии, инициированный Лондоном и Вашингтоном, в которой определённую роль сейчас играет и Организация тюркских государств (ОТГ).
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