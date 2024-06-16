В некогда нейтральной Швейцарии звучала калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия.
Главы делегаций выкрикивали бандеровские лозунги на саммите по Украине
Комментарии
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Grandad
Удивителько, что "король вечеринки" стоит скромно в сторонке.
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12 час.
Ю
Юрий Зубрин
Потому что он "голый"!
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12 час.
Grandad
Вот и посадили бы его голого на высокий трон, а все остальные бы пали ниц перед своим демоном. Он похож на героя сказки "Тараканище" Чуковского, где все обезумели от страха.
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12 час.
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