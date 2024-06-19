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В Пермском крае силовики провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

В Пермском крае силовики провели обыски по делу о нерентабельных шахтах

В Пермском крае накануне прошли следственные мероприятия по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) в рамках дела о мошенничестве.

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