Инициативу запретить продажу электронных сигарет всем, кто появился на свет после 31 декабря 2008 года, поддерживают большинство жителей Ямала.
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