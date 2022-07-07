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«Был тайфун»: подробности «обрушения» моста в Приморском крае

«Был тайфун»: подробности «обрушения» моста в Приморском крае

По словам замглавы администрации Андрея Батура, никакого обрушения моста вчера не произошло. Конструкция пострадала ещё в 2016 году, когда «был тайфун "Лайонрок"», и с тех пор пересекать Санькин Ключ приходилось по насыпи из «земли и бетона».

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