Подполье назвало цели российских ударов в Харькове

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев назвал цели российских ударов в Харькове. По его словам, они были направлены на здания, в которых располагались украинские националисты из запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Кракен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии