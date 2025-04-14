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Роднина: «Надо делать так, чтобы у нас в шаговой доступности были не детские сады и церкви, а спортивные объекты»

Прославленная советская фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о количестве катков в России.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Заграница требует больше спортсменов.
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23 час.
n
nyha
так вам в думе места не хватит...
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22 час.
андрей картаев
какая она все таки тупая  у нас катков с искусственным покрытием было мало  зато  зимой катков было в десять паз больше чем  сейчас почти в каждом дворе а зимы у нас длинные так что врет роднина как  и в фильме про себя Тарасова доказала
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22 час.
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