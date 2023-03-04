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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 марта 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, четвёртое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1104 =Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим = Внутренние перемены должны быть, прежде всего, в самом человеке и в этом смысл его духовного развития= Всё надо совершать сердцем: сердцем любить, сердцем смиряться, сердцем к Богу приближаться! =Выбирая достойное, а не доступное, ты получишь долговечное счастье, а не временное удовлетворение =Главное, сосредотачиваться следует только на том, что даёт радость Познания и духовную Силу = "Единство в Духе есмь или его нет! Разделение Единого мыслеобраза на подобразы уведёт вас в дебри разного Целеполагания!" = Забудьте о пассивности.

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