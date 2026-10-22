Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о получении городом паспорта готовности к отопительному сезону, подтверждающего завершение проверок теплосетей и ремонтных работ.
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