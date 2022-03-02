Кубок Гагарина. «Салават» примет «Сибирь», «Ак Барс» против «Авангарда», СКА сыграет с минским «Динамо»

«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом матче серии Кубка Гагарина. Также стартуют серии «Салават Юлаев» – «Сибирь», СКА – «Динамо» Минск, «Динамо» Москва – «Северсталь».
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Веснина и Калинская выступили против военных действий на Украине
- Роман Широков: «Поддерживаю действия Путина и армию России. Кому стыдно быть русским – валите на Запад»
Свежие комментарии