Запад визжит и выкрикивает угрозы и обвинения, потому что ничего другого он сделать не может Пол Робертс На фото: сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Запад визжит и выкрикивает угрозы и обвинения, потому что ничего другого он сделать не может Пол Робертс На фото: сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
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