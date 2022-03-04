БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пол Робертс: Главные вопросы по событиям на Украине

Пол Робертс: Главные вопросы по событиям на Украине

Запад визжит и выкрикивает угрозы и обвинения, потому что ничего другого он сделать не может Пол Робертс На фото: сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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