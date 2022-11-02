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Ювентус – ПСЖ 02.11.2022 Лига чемпионов прогноз на футбольный матч

Ювентус – ПСЖ 02.11.2022 Лига чемпионов прогноз на футбольный матч

С одной стороны, анонс этого матча звучит вполне громко – «Ювентус» против «ПСЖ». С другой стороны, если взглянуть на турнирную таблицу, то задаешься вопросом в том, имеет ли этот матч хоть какой-нибудь смысл.

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