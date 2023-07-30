Театр абсурда

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Главный военно-морской парад в Петербурге. С Днём ВМФ! Ура! Ура! Ура!

Главный военно-морской парад в Петербурге. С Днём ВМФ! Ура! Ура! Ура!

День Военно-Морского Флота России, как известно, отмечается в последнее воскресенье июля.Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в День ВМФ проводится ежегодно с 2017-го.

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