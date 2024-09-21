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Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Виктор Анисимов  Последние примерно 20 лет в России вдруг стало стыдно быть рабочим. И неважно какой именно специальности, и совершенно неважно с какой зарплатой.

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Комментарии
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Samarium
Сейчас, когда жареный петух клюнул власть в одно место, отношение к рабочему классу, инженерно-техническому персоналу, да и их зарплата соответственно, понемногу меняется в лучшую сторону... но ведь надо было все существовавшее ранее и эффективно работавшее, так разрушить и опошлить, чтобы начинать все практически с ноля....
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12 час.
Игорь Кузнецов
Высококвалифицированный рабочий может заработать больше рядового офисного работника, которых нужно ещё &quot;пристроить&quot; на хорошее место. Как пример - в химико-технологический колледж набрали на профильные специальности выпускников 9 классов со средним баллом аттестата 4,5.
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10 час.
Семен Демин
Не стыдно, а трудно. Трудовой кодекс в РФ не соблюдается. Работодатели обнаглели, а суды всегда на их стороне. Профсоюзов нет.
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2 мин.

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