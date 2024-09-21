Почему в России стало стыдно быть рабочим?

Samarium

Сейчас, когда жареный петух клюнул власть в одно место, отношение к рабочему классу, инженерно-техническому персоналу, да и их зарплата соответственно, понемногу меняется в лучшую сторону... но ведь надо было все существовавшее ранее и эффективно работавшее, так разрушить и опошлить, чтобы начинать все практически с ноля....