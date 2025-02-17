Британское издание The Guardian опубликовало статью, авторы которой придерживаются той же позиции, что и некоторые европейские политики, а именно: мирные переговоры опасны для Украины, поэтому необходимо продолжать боевые действия.
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