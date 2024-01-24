Районный будни
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Районный будни

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Спортивные мероприятия в рамках зимнего дня московского спорта пройдут в «Лужниках» 28 января

Спортивные мероприятия в рамках зимнего дня московского спорта пройдут в «Лужниках» 28 января

Частью спортивного праздника станет зимний забег на дистанцию 5 км Зимний день московского спорта пройдет в спортивном комплексе «Лужники» 28 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

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