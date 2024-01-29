Откройте в себе талант художника вместе со студией "ВостокАрт" в Уссурийске

Раскрыть свой творческий потенциал жителям и гостям Уссурийска предлагают в студии "ВостокАрт". Детей и взрослых приглашают на групповые и индивидуальные мастер-классы по живописи, изготовлению ароматических свечей, изделий из эпоксидной смолы.