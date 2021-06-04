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В Берново Тверской области на Пушкинском празднике поэзии будет работать несколько тематических площадок

В Берново Тверской области на Пушкинском празднике поэзии будет работать несколько тематических площадок

6 июня в музее Александра Сергеевича Пушкина в селе Берново Старицкого района пройдёт праздник поэзии, посвященный дню рождения поэта.

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