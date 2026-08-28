1 сентября без слёз: 9 небанальных идей вкусных сюрпризов для школьника

День знаний — это в первую очередь новый этап в жизни ребёнка. Помимо покупки формы и рюкзака, стоит подумать о маленьких радостях, которые скрасят начало учебных будней.
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