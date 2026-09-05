ФОРМУЛА «ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ И В ТЫЛУ ﻿

Виталий ГУРКО На Украине вступил в силу приказ минздрава № 1044, согласно которому с августа вступают в силу новые критерии для госпитализации больных.
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- ПМ «Орехов пал, Степ...
Не давайте это читать Голиковой и Мурашко, а то они быстренько это внедрят и у нас, ведь это какая экономия, простите оговорился, оптимизация средств.
Можно подумать, что у нас медицину не "ОПТИМИЗИРОВАЛИ"...