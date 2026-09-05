БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ФОРМУЛА «ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ И В ТЫЛУ ﻿

ФОРМУЛА «ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ И В ТЫЛУ ﻿

Виталий ГУРКО   На Украине вступил в силу приказ минздрава № 1044, согласно которому с августа вступают в силу новые критерии для госпитализации больных.

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