«Экономика продолжает развиваться и имеет положительную динамику». Искусство налоговых сборов и сознательность крымчан

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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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За 2023 года уровень поступления платежей в бюджетную систему России и государственные внебюджетные фонды составил 155,2 млрд рублей, что в сопоставимых условиях на 11,8 процентных пункта превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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