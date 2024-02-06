«Экономика продолжает развиваться и имеет положительную динамику». Искусство налоговых сборов и сознательность крымчан

За 2023 года уровень поступления платежей в бюджетную систему России и государственные внебюджетные фонды составил 155,2 млрд рублей, что в сопоставимых условиях на 11,8 процентных пункта превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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