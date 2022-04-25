Через какое время можно хоронить в старую могилу

Близкие люди нередко изъявляют желание после смерти быть похороненными рядом друг с другом. Иногда это пожелание невозможно выполнить из-за отсутствия свободного места, и тогда усопшего опускают в старую могилу.
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