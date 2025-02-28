Системы оповещения населения включат 5 марта

5 марта, в среду, в Иркутской области будут проверять системы оповещения населения. Жители услышат сирены, уличные громкоговорители, будет передаваться информация и по радио и телевидению, сообщили в региональном правительстве.
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